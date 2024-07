Zeventien bomen gekapt vanwege werk aan de weg, beeldbepalend voor Schagerbrug

Nu staan ze nog rijk in het blad, maar de zeventien elzen die zo bepalend zijn voor het aangezicht van Schagerbrug moeten wijken.

In het voorjaar is de gemeente Schagen begonnen aan het herinrichten van de Schagerbrug, die na de werkzaamheden een 30 kilometerweg wordt. Daar ging een lang traject aan vooraf. Aanvankelijk was voorgesteld om de weg te bestraten met klinkers, maar bewoners zagen hier niets in en vreesden voor schade aan hun huizen vanwege de trillingen.

De gemeente ging overstag en ging over op asfalt, maar hier was de dorpsraad het vervolgens weer niet mee eens. Die was bang dat het verkeer er te hard zou rijden. Uiteindelijk, na een rechtszaak bij de Raad van State, trok de gemeente aan het langste eind en kon de weg worden bestraat met asfalt. Ook wordt de weg op bepaalde plekken versmald.

Maar nu is de gemeente op een nieuw probleem gestuit: de bomen langs de weg blijken te lange wortels te hebben. Daardoor zijn de parkeerplekken, inritten en voetpaden moeilijker aan te leggen. Er is gekeken of er alternatieven zijn voor bomenkap, maar die blijken er niet te zijn.

Geen andere keus

Meer dan twintig procent van de boomwortels moet worden gesnoeid, echter zijn de bomen vervolgens niet meer stevig genoeg. En dus ziet de gemeente geen andere keus dan de bomen te kappen. "De gemeente begrijpt dat dit het straatbeeld tijdelijk verandert", laat de gemeente Schagen in een reactie weten. "Toch is het nodig voor de veiligheid. Natuurlijk komen er nieuwe bomen voor in de plaats, om het mooie straatbeeld terug te brengen."

Er staan nu elzen. Of diezelfde bomen weer terugkomen, en of ze ongeveer op dezelfde plek weer komen te staan, is nog niet bekend. Ook is niet bekend wanneer de kap begint.

Bekijk hieronder hoe de Schagerbrug er vanaf volgend jaar uit moet komen te zien: