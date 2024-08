Ambulances in Kennemerland zijn het snelst van heel Nederland, hoe kan dat?

Alle regio's binnen onze provincie blijven binnen de maximumtijd bij spoedmeldingen. Kennemerland is de enige regio die onder de 15 minuten blijft. De ambulances daar doen er gemiddeld 14 minuten en 40 seconden over om bij een spoedmelding te komen. Daarna volgen Noord-Holland Noord (15:15), Zaanstreek-Waterland (15:17), Gooi- en Vechtstreek (16:07) en Amsterdam-Amstelland (16:40), blijkt uit cijfers van cijfers van het Sectorkompas 2023 van Ambulancezorg Nederland. Het gemiddelde in Nederland ligt op 16 minuten en 50 seconden.

Bezetting is belangrijk

In Kennemerland zijn ze er maar wat trots op dat de ambulances in deze regio de snelste responstijd van Nederland hebben. Het is het resultaat van constant op zoek gaan naar verbetering, vertelt David Harten, sectormanager Ambulancezorg bij GGD Kennemerland.

Wat ook helpt, is hoe het gebied in elkaar zit. De locaties in het gebied zijn goed aan te rijden, zegt Harten. "We zijn een kleine RAV (Regionale Ambulancevoorziening, red.), maar wel in een veiligheidsregio met één van de hoogste risicoprofielen van Nederland." Dat komt door de aanwezigheid van Schiphol, Tata Steel, meerdere tunnels, het Noordzeekanaal en grote evenementen zoals de Formule 1 in Zandvoort.

"Daarnaast zijn onze posten zijn goed gepositioneerd over de regio en is onze bezetting ook in orde, ondanks de toch nog steeds wel krappe arbeidsmarkt. Grotere ambulancediensten hebben daar soms moeite mee", concludeert Harten.

Tekst loopt door onder de kaart met ambulanceposten in de GGD-regio Kennemerland.