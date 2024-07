Strandhuisjes als statussymbool: in Zandvoort zijn ze erg hot

Gerda Joosten maakte als baby al deel uit van het strandtafereel dat nooit verveelt. Haar opa en oma behoorden tot de eerste leden van de KVA. Ze weet nog dat zij een huisje hadden met een dak van zeil. Zo klein als wat, maar toch sliepen er soms veertien mensen in.

Vader en moeder stonden hier later en als vanzelfsprekend hebben háár kinderen hier ook weer een huisje. Ze wijst alle kanten op: ''Mijn dochter staat dáár, mijn zoon dáár, hiernaast zit een nichtje en de zoon van mijn vriend staat even verderop. Ja, een hele kliek. Hartstikke gezellig.''

Strand is paradijs voor kinderen

Zandvoort is de constante factor in een leven dat haar via de Spaarndammerbuurt in Amsterdam-Noord naar Haarlem leidde. ''We gingen een enkel keertje op vakantie, maar als kind was je meestal de hele zomer hier. Je had hier alles, de groenteboer kwam zelfs aan de deur."

"Ik heb een prachtige jeugd gehad. Mijn moeder was in Amsterdam niet altijd heel makkelijk voor mij, maar hier gaf ze me met een gerust hart alle vrijheid, omdat het heel beschermend was. De kinderen hielden elkaar in de gaten. En nog steeds. Mooi is dat. Ach, voor die kids is het een paradijs.''

