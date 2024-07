Ledenaantal Gooise klimclubs stijgt naar grote hoogte door Olympische Spelen

Mark Brand, meervoudig Nederlands kampioen en trainer bij klimcentrum Monk in Hilversum, was niet meteen enthousiast toen de klimsport in 2017 onderdeel werd van de Olympische Spelen. Er was namelijk maar één medaille te verdienen, terwijl er meerdere disciplines zijn in de klimsport: boulderen, lead en speed.

Dit jaar is er bij de Olympische Spelen van Parijs wel ruimte voor de drie verschillende disciplines. Er is een medaille te verdienen op het onderdeel speed en één voor de combinatie van boulderen en lead.

Olympische groei

Naast potentiële medailles zijn klimsportclubs in 't Gooi vooral heel blij met de nieuwe aanwas die de Olympische Spelen met zich meebrengt. Vaak zijn het jonge kinderen die de smaak te pakken hebben gekregen. Zowel bij klimcentrum Monk in Hilversum als Rock Steady in Bussum merken ze de groeiende populariteit.

Mark ziet elke week jonge talenten voorbijkomen waarvan hij denkt dat ze het niveau van de Olympische Spelen kunnen halen. "Sommige kinderen zie ik wel zes keer per week trainen. Ze mogen ook wel wat meer rusten." De gretigheid spat er volgens Mark van af. "Hun discipline om de beste te worden, is zeker te zien. Ze trainen hard en ik denk dat ze op de lange termijn wel de Olympische Spelen kunnen halen."