Charlotte helpt al 2,5 jaar Oekraïense vluchtelingen: "Eerste baby rent al rond"

In de tijd dat ze nu bezig is, is er veel gebeurd. "Er zijn hier inmiddels al vier baby's geboren. Ja, dat is wel heel mooi. Ik weet nog dat het eerste kindje hier geboren werd. We hadden de vlaggetjes klaar en waren allemaal in spanning aan het afwachten tot de baby kwam. En nu rent die hier inmiddels door de opvanglocatie. Dan kun je zien hoe snel de tijd gaat."

Zelfredzaam

De Oekraïeners worden steeds zelfredzamer. "In het begin liepen de eerste groepen die hier aankwamen, ontzettend vast. Ze zaten vaak een tijdje zonder geld. Mensen hadden amper spullen, waren soms echt verloren."

Charlotte vertelt het verhaal van een moeder die met haar twee kinderen naar de opvang kwam. "Na twee weken kwam ze naar mij toe en zei: 'Ik schaam me heel erg dat ik het moet vragen, maar kun je misschien ondergoed voor me kopen? Want ik heb alleen de kleren waarin ik gevlucht ben.' Dus dat hebben we toen gelijk geregeld. Je kunt echt het verschil maken op dat moment. Met die mensen heb ik ook nog steeds contact, dat vind ik heel mooi."

'We hebben hier ook een Gamma in de buurt'

Maar ook bij kleine dingen was hulp in het begin nodig. Lachend geeft Charlotte een voorbeeld. "Op een gegeven moment ging iemand naar de Gamma, maar wel helemaal in Amsterdam. Toen zei ik: 'Maar die hebben we ook gewoon hier in de buurt, hè'. Maar nu kan 90 procent van de bewoners alles zelf regelen."

Daardoor is er rust bij de opvang. Kinderen gaan naar school en veel volwassenen hebben een baan. Steeds meer dingen regelen ze gewoon zelf. "We krijgen ook steeds minder hulpvragen. Meubels kopen ze bijvoorbeeld zelf via Marktplaats en onderling wordt het vervoer geregeld."

