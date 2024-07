Kampeerders camping Vogelenzang opgelucht over bouwstop 350 chalets

''Het nieuws gonsde al een tijdje'', zegt Chris Huisman, met zijn gezin al twintig jaar vaste klant op de traditionele familiecamping. ''Dat het echt blijkt te kloppen, is mooi. Vergeet niet dat de impact enorm is. De mensen hier kunnen eindelijk weer normaal slapen.''

Bestemmingsplan

Nadat juristen van de gemeente Bloemendaal het bestemmingsplan nog eens goed hebben bestudeerd, heeft het het college van B en W de gemeenteraad laten weten dat er toch een vergunning nodig is voor de bouw van de chalets. Dat is een streep door de rekening van de nieuwe eigenaar, die al enkele vakantiewoningen heeft gebouwd en in de verkoop heeft gezet. Of deze al zijn verkocht, is niet bekend. Ze worden aangeboden in twee verschillende types: 395.000 euro en 475.000 euro.

Illegaal

Behalve dat de bouw van de chalets illegaal is, is ook het leggen van leidingen en het verharden van paden zonder vergunning gebeurd. In hoeverre deze moeten worden teruggedraaid, is niet bekend. De nieuwe eigenaar kan uiteraard alsnog een vergunning aanvragen, maar of deze wordt toegekend is zeer twijfelachtig.

De gemeenteraad staat uitermate kritisch tegenover de bouwplannen en het toenemende verkeer dat dit met zich meebrengt. Ook zijn er bezwaren uit het oogpunt van milieu: de camping ligt naast een Natura 2000-gebied.

Huurcontracten

MarinaParken heeft steeds gezegd dat het terrein niet helemaal zou worden volgebouwd en er dus plaats zou blijven voor de traditionele kampeerders met hun caravans. Toch hebben de vaste gasten vanaf het eerste moment het idee gehad dat hun huurcontracten zouden worden opgezegd. Dat gevoel werd versterkt door de in hun ogen afstandelijke benadering van de wethouders Nico Heijink en Henk Wijkhuizen, die beiden zijn vertrokken.

Coen Kruythof, eveneens een vaste kampeerder, spreekt voorzichtig van een 'positieve ontwikkeling'. Hij is blij dat de nieuwe eigenaar niet zo maar zijn gang kan gaan. ''Ze dachten dat het wel los zou lopen: nou, niet dus.''

MarinaParken is gevraagd om een reactie, maar heeft niet gereageerd.