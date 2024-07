112-blog | 'Weinig te doen aan verkeerschaos A10', opnieuw explosie bij woning

43 minuten geleden

De werkzaamheden aan de buitenring van de Zeeburgertunnel heeft al voor veel chaos gezorgd, maar volgens verkeermanager Ed Nijman van Rijkswaterstaat is daar nu weinig aan te doen. "Alternatieven zijn er niet. Er zijn weinig knoppen om aan te draaien."

Tot nu toe wordt er inderdaad iedere ochtend na weer een file netjes vergaderd, laat Ed Nijman, verkeersmanager van Rijkswaterstaat, vanochtend aan NH Radio weten. Toch komt het team, naast het advies om andere routes te nemen, nog te weinig andere maatregelen.

Volgens hem is het knelpunt vooral de ongevallen van de afgelopen week, rondom de werkzaamheden, die ervoor zorgen dat het verkeer stroopt. "De snelwegen kunnen veel aan, maar als er ongevallen gebeuren op die weg is er weinig ruimte om uit te wijken."

Volgens Nijman is er wel bewust gekozen om de werkzaamheden in de zomerperiode te verrichten, omdat er dan minder verkeer is. Hij verwacht dat de drukte volgende week zal afnemen. "Dit is de eerste week van de vakantie en er is nog veel verkeer. Wij verwachten dat er volgende week minder verkeer rijdt en mensen hun gedrag hebben aangepast."