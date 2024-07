Het gezin van AZ-debutant Boogaard was speciaal met de boot vanaf Texel gekomen

Boogaard was aanvankelijk op trainingskamp met Jong AZ en werd dinsdag ingelicht dat hij in de selectie zat voor het eerste. "Het is nog niet zeker of je speelminuten krijgt, zei de trainer. Ik moest met de teammanager naar huis om me voor te bereiden. Toen ik hoorde dat ik een serieuzere warming-up moest doen, viel het kwartje. Het was een heel mooi moment en dit zal ik niet snel vergeten."

