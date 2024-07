Honderden extra opleidingsplaatsen voor beginnende voetbaltrainers

Na de introductiecursus kunnen trainers en coaches doorstromen naar de KNVB-cursus Jeugdvoetbalcoach. De gemeente en de KNVB gaan komend seizoen acht extra cursussen Jeugdvoetbalcoach organiseren in de stad. Die cursus is bedoeld voor trainers en coaches die minimaal een jaar ervaring hebben of een Introductiecursus hebben afgerond. In de cursus staat het voorbereiden van trainingen, het coachen van wedstrijden en het begeleiden van spelers centraal.

Plan om amateurclubs te helpen

De gemeente, de KNVB, Ajax en een groot aantal verenigingen zetten afgelopen november hun handtekening onder een gezamenlijk plan om amateurclubs in de stad te helpen. Onder andere door de kwaliteit en kwantiteit van trainers, begeleiders en bestuursleden te vergroten. Het verenigingsleven binnen het Amsterdamse amateurvoetbal staat de laatste tijd namelijk onder druk.

Daarnaast start vanaf september de ROC-opleiding Jeugdvoetbalcoördinator. In die opleiding worden studenten opgeleid tot Hoofd Jeugdopleiding om uiteindelijk de trainers en coaches binnen de voetbalclub te coördineren.