AZ moet diep gaan tegen Aris Thessaloniki, maar wint ook vijfde oefenduel

De openingsfase had niet lang nodig om te ontvlammen. De Grieken kregen binnen vier minuten al een penalty na een domme overtreding van Alexandre Penetra. Javier Delgado Saverio nam de strafschop en zag deze gekeerd worden door de sterk keepende Hobie Verhulst. Opnieuw ontbrak Rome-Jayden Owusu-Oduro wegens een blessure. Voor de gemiste strafschop had AZ al een kans gekregen via Zico Buurmeester, maar zijn schot werd geblokt.

Na een goede actie van Troy Parrott kon Buurmeester in de eerste helft de score openen. Daarvoor werden schoten van Riechedly Bazoer en een kopbal van Maxim Dekker ternauwernood tegengehouden. Via Alvaro Jose Zamora Mata kwam Aris op gelijke hoogte met AZ. Het was pas de tweede tegengoal in de voorbereiding. Tot overmaat van ramp blesseerde gelegenheidslinksback Lewis Schouten zich en duurde het tien (!) minuten voor hij werd vervangen. De jongeling Kasper Boogaard mocht zijn officieuze debuut maken.