Beschoten woning aan hofje in 's-Graveland weer van het slot

In de nacht van 11 op 12 juli worden er knallen gehoord door de bewoner. Als de bewoner poolshoogte neemt, worden er een aantal hulzen aangetroffen. Al snel wordt de politie ingeschakeld en een deel van de straat afgezet. Een dag later besluit de burgemeester de woning voor twee weken te sluiten. De bewoner van de woning krijgt ergens anders onderdak.

Uit verder onderzoek blijkt dat er op dit moment geen sprake is van acuut gevaar, zo stelt de burgemeester van Wijdemeren, Mark Verheijen. Wel laat hij weten dat de gemeente in samenwerking met de politie de situatie in de gaten blijft houden. Het onderzoek naar de zaak loopt nog.