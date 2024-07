Diemen, Amsterdam en Rijkswaterstaat voorlopig elke spits om tafel na files

"We hebben het afgestemd", zegt omgevingsmanager Ed Nijman van Rijkswaterstaat. "We weten dat we hier grootschalig aan het werk zijn en dat het veel invloed heeft op de stad. Vaak kiest de gemeente er ook voor om juist op dat soort momenten ook te werken, omdat er op dat soort momenten minder verkeer is."

De gemeente Diemen wilde vandaag niet voor camera reageren. Een woordvoerder zei zich vooral te willen richten op de oplossingen. Ook de gemeente Amsterdam reageerde niet op camera, de gemeente vindt de files vooral een gevolg van het werk van Rijkswaterstaat. Of het vandaag een verhit gesprek was is niet duidelijk: Nijman was er zelf niet bij.

De drie partijen kwamen vandaag wel met een schriftelijke gezamenlijke reactie: