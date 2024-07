ID-plaatjes gegoten in kunsthars: monument voor alle vermiste WOII-vliegers krijgt vorm

Aanleiding voor het monument voor vermiste WOII-vliegers is de vondst van de restanten van een bommenwerper in Camperduin in 2022. "We weten om welk vliegtuig het gaat en kwamen ook in contact met nabestaanden van de bemanning. Zij stelden voor om voor hen een herdenkingsplek te maken."

20.000 vermisten

Dat vond de Egmondse stichting, die ook bunkermuseum Jansje Schong in de badplaats beheert, een uitstekend idee. "Maar wij wilden het veel breder trekken: een herdenkingsplek voor álle ruim 20.000 vermisten boven de Noordzee, ook Duitse. Wij vinden dat het na tachtig jaar tijd is om gezamenlijk te herdenken en te zeggen: nooit meer oorlog."

De uiteindelijke realisatie van het gedenkteken had de nodige aanlooptijd. Zo is de stichting al sinds vorig voorjaar bezig om voldoende geld bijeen te krijgen. "We hebben het zo goed als bijna rond, maar als mensen nog willen sponsoren, heel graag."

Virtual Reality

En voor wanneer het monument er straks staat, heeft de Egmondse stichting nog aanvullende plannen. "We willen er graag Virtual Reality aan vast koppelen. Dat mensen door het scannen van een QR-code op hun telefoon ook beelden zien van hoe het hier was tijdens de oorlog."

"Hoe toen de vliegtuigen boven de Noordzee vlogen en hoe het strand eruit zag met de bunkers en verdedigingswerken." Maar ook dat, weet Martijn Visser, kost weer geld. "Het lijkt ons een mooie toevoeging. We zijn dus nog niet klaar met de fondsenwerving."