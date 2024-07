Géén Bertrand Traoré tegen FK Vojvodina; Jordan Henderson krijgt aanvoerdersband

Bertrand Traoré ontbreekt donderdagavond tegen FK Vojvodina. Dat bevestigde Ajax-trainer Francesco Farioli op de afsluitende persconferentie. "Het papierwerk is nog niet in orde." Farioli hoopt de teruggekeerde aanvaller uit Burkina Faso volgende week op de training te mogen begroeten als zijn werkvergunning binnen is. Jordan Henderson is - in ieder geval donderdag- de nieuwe aanvoerder van Ajax.