Opvang Oekraïners steeds minder werk voor gemeenten: "Ze worden zelfredzamer"

In de gemeente Medemblik worden zo'n 500 mensen opgevangen. Deels bij gastgezinnen of in huurhuizen, maar ook bij twee opvanglocaties in Andijk en Opperdoes. Bij de eerste, verzorgingshuis Sorghvliet, ontmoeten we Tim Winkster. Hij is locatie-manager namens Medemblik.

Hij leidt ons kort rond door vleugels van het gebouw, waar 95 Oekraïners verblijven. "Meer kunnen er ook niet bij. Maar zodra iemand vertrekt, staat de volgende al klaar. We hebben een wachtlijst."

Van keuken, wasruimte tot opvangkamers

Via de receptie komen we bij de gezamenlijke ruimte met buitenterras. Waar onder meer Nederlandse taallessen door vrijwilligers worden gegeven. "Dat gebeurt twee keer per week, al twee jaar lang." De route wordt vervolgd langs een gezamenlijk wasruimte en keuken. Het oog valt op een papier op de muur. Waar in het Engels staat geschreven dat het iemands favoriete koekjesrecept is.

Ook laat Tim de noodkamer zien. Een simpel ingericht en klein appartement. Met daarin twee bedden, een eigen douche en toilet en nog een stoel. Vergelijkbaar met de andere verblijven in het gebouw. "Deze kamer is, zoals de naam al zegt, voor noodgevallen. Bijvoorbeeld mensen die in scheiding liggen, of mensen die niet langer in een particuliere opvang kunnen verblijven en daardoor op straat komen te staan."

