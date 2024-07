Syrische Esmat laat kappersdroom in Hilversum uitkomen

Het is niet zo dat Esmat zijn klanten in zijn kappersstoel dagelijks vertelt over zijn levensverhaal. “Het is ook lang geleden en ik probeer er niet te veel aan te denken”, vertelt Esmat als hij terugdenkt aan de gruwelijkheden die hij meemaakte.

Toch is zijn bijzondere verhaal voor veel klanten wel de reden om voor het eerst bij de Syrische kapper in Hilversum binnen te stappen. Naast dat hij naar eigen zeggen natuurlijk de beste barbier in heel Hilversum is. Vier jaar geleden opende hij zijn kapperszaak. Nu komen mannen uit Amsterdam, Almere en Utrecht speciaal naar hem toe.

Vlucht naar veiligheid

Dat Esmat nu zijn eigen kapperszaak in Nederland runt, was voor hem echt niet vanzelfsprekend. De Syriër groeide als kind op in tijden van oorlog en politieke instabiliteit. Op zoek naar veiligheid vluchtte Esmat in 2015 als 18-jarige zijn thuisland uit en liet alles achter. Eerst naar buurland Libanon, waar hij de eerste kneepjes van het kappersvak leerde. Een paar jaar later begon hij aan de riskante tocht naar Nederland.

Zijn familie en vrouw bleven achter in Libanon, omdat de reis naar Europa allesbehalve veilig is. In Irak, dicht bij de grens met Turkije, was hij als de dood dat militairen hem zouden neerschieten. “Als ze je zien dan gaan ze gelijk schieten”, vertelt hij. Het lukte hem de grens over te komen. In Turkije stak hij met de hulp van smokkelaars de zee over naar Griekenland. “Het was moeilijk onderweg. In een kleine boot zitten misschien wel 100 mensen en er gaan veel mensen dood.”

Leven in puin

Maar Esmat heeft nog veel ergere dingen meegemaakt, vertelt hij: “Ik was niet bang, want in Syrië was het leven moeilijk door de oorlog.”

Toen hij in zijn thuisland op een avond met vrienden buiten stond te praten, zag hij in de lucht een bom recht op hem afkomen. “Alles werd donker en ik voelde niks meer”, beschrijft hij die bewuste avond. “Ik wist op dat moment niet of ik leefde of dood was.” Vijf van zijn vrienden overleefden de bomaanslag niet. Wonderbaarlijk genoeg hield Esmat er alleen een harde piep in zijn oor aan over.

Durf te dromen

Na de riskante tocht naar Nederland, komt Esmat in 2017 terecht in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Hoewel hij de reis had overleefd en in Nederland veilig was, was hij verder alles kwijt. Zijn leven moest hij opnieuw opbouwen.

Daar begon hij direct mee in het opvangcentrum, waar hij andere vluchtelingen knipte. “Ik wilde niet stil blijven zitten, dus konden mensen gratis bij mij hun haar laten knippen. Dat deed ik vrijwillig.” Met een kamer, een stoel en wat kappersgereedschap in het asielzoekerscentrum begon Esmat voorzichtig met dromen van zijn eigen kapperszaak.