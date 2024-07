In beslag genomen pantertjes Nila en Suki vinden nieuw thuis in Anna Paulowna

Deze week kwamen eindelijk de papieren met het verlossende antwoord binnen, Nila en Suki zijn de nieuwste familieleden van Stichting Leeuw in Anna Paulowna. De afgelopen maanden verbleven ze vanwege het onderzoek door justitie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nog in een speciale, afgesloten ruimte. Nu de administratie op orde is, mogen ze eindelijk verhuizen naar hun nieuwe verblijf.

"Ze krijgen hier veel meer ruimte. We gaan ze hier de eerste tijd even laten wennen aan hun nieuwe binnenverblijf. Wel hebben we al een speciaal luik geplaatst zodat ze naar buiten kunnen gluren. Dan kunnen ze al langzaam wennen aan het buitenleven, want dat zijn ze ook nog niet gewend. Het wordt straks heerlijk voor ze als ze van deze buitenruimte kunnen genieten", zegt dierenverzorger Shoshana Pijnenburg van Stichting Leeuw.

