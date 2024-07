Binnen een week 30 klachten in Andijk na start nieuwe dienstregeling voor bussen

Door de nieuwe dienstregeling rijden de bussen in Noord-Holland Noord andere routes. Zo wordt de regionale buslijn 131/132 ingekort en worden de bushaltes bij de Kleingouw/Middenweg, Gedeputeerde Laanweg en verzorgingshuis Sorghvliet in Andijk door deze lijn niet meer aangedaan. Dat gebeurt nu door een andere lijn, via Grootebroek.

Een flinke omweg, waardoor ‘even snel’ boodschappen doen in Wervershoof en Zwaagdijk er niet meer in zit. Inmiddels is er in het dorp een petitie gestart, waarbij de provincie, gemeente en busvervoerder Connexxion worden opgeroepen om de drukbezochte bushalte bij Sorghvliet weer aan te doen.

De Andijkse Inge startte de petitie. "Ik vind het niet goed wat de provincie aan het doen is. In het verleden hebben ze al de bushalte in Andijk-Oost weggesaneerd en nu is het centrum aan de beurt. We moeten hierdoor een stuk verder lopen of omreizen via Grootebroek en Hoorn. Het is toch te zot voor woorden, zeker voor mensen die slecht ter been zijn of chronisch zieken."

Klachten stromen binnen

Vrijwel meteen begonnen de klachten binnen te stromen, benadrukt ze. Inmiddels staat de teller op 30 klachten. Ze slaakt een diepe zucht: "Het is een hele lijst. Zo gaat de laatste bus vanuit Grootebroek al om kwart voor zeven 's avonds en kunnen inwoners zonder een auto geen kant op. Zelfs een buschauffeur heeft laten weten dat hij het vreemd vindt, dat de drukste bushalte in het dorp is geschrapt. Moeten inwoners die boodschappen hebben gedaan in Wervershoof nu een half uur met een volle tas naar huis lopen?", klinkt het moedeloos.

Ook het parkeren van de fiets bij bushalte Hoekweg wordt een probleem, voorziet Inge. "De halte stond van de week al helemaal vol en de fietsen van scholieren stonden er nog niet eens bij vanwege de zomervakantie. Er wordt niet over nagedacht."

In de ogen van Inge is het een plicht om op te komen voor haar dorp, zeker als het om kwetsbare inwoners gaat. Het wijst erop dat er breed draagvlak in Andijk is - de petitie is al ruim 900 keer ondertekend - en vindt dat de provincie haar verantwoordelijkheid moet pakken. "Ze slaan nu de drukste bushalte in het dorp over, ik begrijp het gewoon niet. Ik verwacht, zeker als provincie, dat ze hier wat mee gaan doen zodat inwoners niet geïsoleerd raken. Daar ben ik wel bang voor."

‘Wie bedenkt zoiets?’

Ze krijgt bijval van de dorpsraad. "Het ziet er naar uit dat de provincie blijkbaar niet voor rede vatbaar is als het om de bereikbaarheid gaat van het dorp", aldus voorzitter Gerrit van Keulen. "Andijk is een uitgestrekt dorp van bijna 10 kilometer lang, met een centrum waar duizenden mensen wonen waaronder veel senioren. Maar de provincie heeft daar geen oog voor en blijft bij haar standpunt dat de lijndienst niet verder rijdt dan de Hoekweg, dat op een afstand van bijna een kilometer van het centrum ligt. Onbegrijpelijk! Wie bedenkt zoiets?"

Alternatieven

De petitie riep op tot het behouden van de bushaltes in Andijk. Van het opheffen van haltes is echter nooit sprake geweest, maar wel zijn de buslijnen veranderd, benadrukt de provincie. "We - provincie en vervoerder, in overleg met de gemeenten - hebben voor deze dienstregeling andere keuzes gemaakt over hoe en waar de bussen rijden om het totale ov-aanbod in Noord-Holland Noord beter te maken. En voor zeker 85 procent van de reizigers is dat goed gelukt", aldus een woordvoerder.

Ze geeft daarbij wel aan dat de situatie voor enkele bewoners ‘helaas niet beter is geworden’. "Zij kunnen bijvoorbeeld niet meer snel van de halte Hoekweg naar de halte Sorghvliet reizen. Er is vanaf halte Hoekweg wel een goede verbinding naar Wervershoof. En voor wie slecht ter been is, zijn er alternatieve vormen van vervoer beschikbaar, zoals het WMO-vervoer. Dit kunnen bewoners aanvragen bij de gemeente."

De gemeente Medemblik was niet in staat om te reageren.