17e-eeuws schilderij uit Westfries Museum onder de loep in Ouderkerk aan de Amstel ''Veel geler dan vooraf ingeschat''

Het museum bewaart topstukken van internationaal belang, waaronder het huwelijksportret van Eva Ment, de vrouw van Jan Pietersz Coen. Na drie eerdere pogingen mag Ronald de Jager eindelijk dit meesterwerk restaureren.

Met 30 jaar ervaring in schilderijenrestauratie legt De Jager uit dat dit portret geen ingrijpende aanpassingen nodig heeft, maar wel het lijmen van scheuren en verwijderen van vernis en later toegevoegde lagen. "Dan hou je het 'naakte' schilderij over, zoals het in de 17e eeuw gemaakt is, zonder de beschadigingen van latere eeuwen", aldus De Jager.

De restauratie duurt ongeveer 120 uur, waarbij originele kleuren zoals de blauwe jurk en witte molenkraag worden hersteld.