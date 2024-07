Strandpaviljoen Beach Inn herrijst na grote brand: eind augustus weer open

Nachtmerrie

De nacht van 14 op 15 december 2023 was een nachtmerrie voor eigenaar Peter de Bie. Zijn vrouw maakte hem midden in de nacht wakker omdat ze in de verte een oranje gloed zag op het strand van IJmuiden. Nietsvermoedend stond hij op. "We wonen boven op de duinen. Ik had er niet aan gedacht dat het ons pand kon zijn, maar ik ging toch kijken."

Eenmaal beneden, bleek het toch waar te zijn: zijn geliefde strandpaviljoen Beach Inn stond in lichterlaaie. "Je zag al het verschrompelde staal op een hoopje liggen. Er was zo weinig nog over van hoe het eruit zag. Het leek wel een autokerkhof."