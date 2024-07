A9 richting Schiphol in nacht van vrijdag op zaterdag dicht: tot half uur langer onderweg

De afsluiting is noodzakelijk om het verkeer ter hoogte van de Schipholbrug te verplaatsen naar de noordelijke rijbanen. Het noordelijke deel van de snelweg is de afgelopen maanden door aannemer Veenix verbreed en vernieuwd en nu klaar voor gebruik. Door komend weekend al het verkeer naar die noordelijke rijbaan te verplaatsen, komt het zuidelijk deel van de snelweg vrij, en kan ook dat gedeelte worden vernieuwd en verbreed.

Nog twee afsluitingen in najaar

Dat gedeelte is naar verwachting medio augustus klaar. In dat weekend, van vrijdagavond 9 augustus tot maandagochtend 12 augustus, is de A9 in de richting van Utrecht - tussen Badhoevedorp en Holendrecht - dicht. Verkeer wordt dan omgeleid via de A4, A10 en A2. Het verkeer gaat in beide richtingen vanaf dan nog een tijdje over de noordelijke rijbaan, waarop per rijrichting dan drie rijbanen worden gereserveerd.

Behalve Schiphol heeft de afsluiting ook gevolgen voor de bereikbaarheid van andere vitale organisaties. Zo waarschuwt ziekenhuis Amstelland dat het tijdens de afsluitingen alleen via omleidingen bereikbaar is.

Later dit jaar wordt de A9 nog twee weekenden (één rijrichting per weekend) afgesloten, om de snelweg ter hoogte van Ouderkerk aan den Amstel te vernieuwen en te verbreden.