Vlaggendrager Van Erven Dorens (89) blikt terug op Olympische Spelen in Rome

Het is 64 jaar geleden dat Van Erven Dorens met de driekleur in zijn knuisten het Olympisch Stadion van Rome inliep, maar hij herinnert zich nog ieder detail. Dat het 'een leuke ontspannen happening' was en dat het erg warm was die dag. Ook weet hij nog dat hij zijn taak serieus nam en tijdens de intocht strak voor zich uitkeek, dat hij Fanny Blankers-Koen (vier keer goud in Londen) ontmoette en dat hij onder de indruk was van de volle tribunes.

Onverwachte eer: het vaandeldragerschap

Het was een verrassing geweest voor de toenmalige speler van Laren. Hij wist van niks. Pas vlak voor de start van de Spelen kwamen het begeleidingsteam en zijn medespelers na de training om hem heen staan om hem te feliciteren. "Waarmee in Godsnaam?", vroeg hij, volkomen verbouwereerd. "Omdat je vader wordt", zei één van zijn ploeggenoten.

Dat grapje kon Van Erven Dorens best waarderen, maar hij kreeg pas echt een lach op zijn gezicht toen de mededeling volgde dat hij de Nederlandse vlaggendrager zou zijn. "Dat was wel wat ja, ik ben er nog steeds best trots op", zegt hij in de tuin van zijn huis in Bloemendaal.