We Will Rock You en Bohemian Rhapsody uit een klokkenspel? "Iedereen kent Queen"

Onwetende voorbijgangers kijken verbaasd op, als ze de bekende klanken van het nummer Killer Queen horen. Bezoekers die wel op de hoogte waren van dit bijzondere concert, genieten zichtbaar. Staand, zittend of ontspannen liggend op het Landje van Top naast de Drommedaris. Sommigen deinen heen en weer op de klanken van de muziek, terwijl een Queen-liefhebber zachtjes de tekst meezingt.

Queen, maar dan gespeeld op carillon en piano. Hoe bijzonder het ook klinkt, het Belgische duo Kenneth Theunissen en Stefan Meylaers schiet dinsdagavond raak in Enkhuizen. Zoals ze dat ook al op eerdere plaatsen deden. "Iedereen kent Queen. Queen is van alle generaties en van alle tijden", zegt beiaardier Theunissen. Zijn persoonlijke favoriet? "Killer Queen. Of ik dan harder ga slaan? Nee, dat niet. We hebben goed gesoundcheckt, laten we dat niveau maar aanhouden."

Rockmuziek wordt klassiek

Een uur lang schallen er louter klassiekers van de Britse band door de Enkhuizer binnenstad. Na ieder nummer klinkt een warm applaus voor het duo dat hoog in de toren zit en dus weinig contact met het publiek heeft. Na het laatste nummer - We Are The Champions - openen de muzikanten even het raam van de zolder om de toehoorders toe te zwaaien en het applaus in ontvangst te nemen.

"Het is rockmuziek, maar het klinkt bijna als klassiek. Echt heel mooi", zegt een vrouw, die met een vriendin naar het concert is gekomen. Even verderop ligt een stel in ontspannen houding in strandstoelen. "Ik vind de combinatie heel verrassend en indrukwekkend. Ik had nooit verwacht dat dit zo mooi kon zijn."