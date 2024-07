Leegstand woning verkort van 460 naar 157 dagen door nieuwe regels gemeente Amsterdam

Sinds 2023 gelden de nieuwe regels. Zo moet een pand dat langer dan zes maanden leegstaat worden gemeld bij de gemeente en moeten bij woningen na twee maanden ook een zogenoemd leegstandoverleg worden gevoerd. Wie zich niet aan die regels houdt, krijgt een boete. Die zijn met de ingang van de aanscherping ook nog eens behoorlijk verhoogd. Daarnaast kan de gemeente een termijn bepalen waarop de woning weer bewoond moet zij en kunnen zij eigenaren dwingen een leegstaande woning te verhuren voor een maximale prijs die de gemeente zelf bepaalt.

679 woningen weer bewoond

De gemeente voerde de aanscherpingen in nadat de eerste leegstandregels, uit 2016, niet tot het gewenste resultaat hadden geleid. De nieuwe regels lijken een stuk beter te werken, zo schrijft verantwoordelijk wethouder Dirk de Jager aan de gemeenteraad na een evaluatie. Zo staan woningen gemiddeld sinds 2023 korter leeg. In de periode vanaf 2016 tot eind 2022 duurde dat gemiddeld 460 dagen, sinds de nieuwe regels is dat 157 dagen.

Ook zijn er heel wat woningen die sinds 2023 leegstonden weer bewoond, in totaal gaat het om 679 woningen. Bij 430 daarvan werd de melding na het ingaan van de aangescherpte regels gedaan, de andere gevallen speelden al langer.

Drie boetes

Na 2023 zijn er ook meer meldingen gedaan door huiseigenaren. Over de gehele periode tot maart van dit jaar waren dat er 434. Tussen 2016 en 2022 waren dat er gemiddeld 118 per jaar. De gemeente heeft door handhaving daarnaast nog eens 880 woningen gevonden die leegstaan, maar niet waren gemeld. 230 van die woningen bleken ook echt langer dan zes maanden leeg te staan of niet gebruikt te worden als tweede huis, zij werden dan ook aangeschreven door de gemeente.

De meeste eigenaren besloten daarna de leegstand te melden, waardoor een boete niet nodig was. De gemeente deelde uiteindelijk wel drie boetes uit aan huiseigenaren. Ook werden er bij 180 adressen een termijn opgelegd om te renoveren of andere acties te ondernemen waardoor het pand weer bewoond zou kunnen zijn. Sinds november is er vijf keer een last onder dwangsom opgelegd.