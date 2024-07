Provincie kan niets doen tegen houtduiven: "De prijs van groente moet omhoog"

Telers in West-Friesland hebben naar eigen zeggen steeds meer last van schade aan het gewas door houtduiven. Bij Roel Bakker in Wervershoof eten de houtduiven jonge bloemkolen en spitskolen op, waardoor hij een groot deel van zijn teelt kan weggooien. Hierdoor groeit de roep om afschot van de vogels. "Als er niets aan wordt gedaan, wordt het alleen maar erger", zei hij eerder.

"Het is inderdaad een toenemend probleem, zeker nadat de Raad van State het faunabeleid heeft afgewezen", beaamt gedeputeerde Jelle Beemsterboer (BBB), nadat politieke partijen JA21 en BBB deze week vragen stelden over de situatie in West-Friesland.

Miljoenen aan schade

Alleen al vorig jaar heeft de houtduif in Noord-Holland voor ongeveer 1,5 miljoen euro aan schade veroorzaakt, blijkt uit de jaarcijfers van BIJ12, de organisatie die namens de provincies faunaschade taxeert en uitkeert. "En de verwachting is dat de schade dit jaar fors hoger zal uitvallen", aldus Beemsterboer.

Het afschieten van de houtduif is in de provincie niet toegestaan na een uitspraak van de Raad van State. Die oordeelde vorig jaar dat afschot van de vogel niet goed was onderbouwd en stuurde de provincie terug naar de tekentafel. Momenteel werkt de provincie aan een nieuw faunabeleid, aldus LTO Noord.

Nu mogen jagers met een vergunning vier maanden per jaar op de houtduif jagen. Het gaat om de periode tussen 15 oktober en 31 januari. Maar volgens de West-Friese telers en LTO is dit onvoldoende.