Hilversumse restaurant Casa di Georgio voor zes maanden gesloten na politie-inval

Een arrestatieteam van de politie valt 7 juni laat in de avond het Italiaanse restaurant binnen. Het gaat hierbij om een politiecontrole. Meerdere gasten zijn op dat moment nog in de zaak aanwezig. Later blijkt dat de inval het gevolg is van meldingen uit de buurt over mogelijk illegaal gokken en drugshandel.

Alle aanwezigen worden gefouilleerd. Bij één medewerker treft de politie een handelshoeveelheid verdovende middelen aan. Bij een andere medewerker treft de politie een mes aan. Ook neemt de politie een busje pepperspray in beslag dat in een voertuig ligt van één van de klanten.

Het arrestatieteam betrapt daarnaast ruim tien mensen op illegaal gokken. Bijna 8.000 euro aan contanten, afkomstig van verschillende klanten, wordt in beslag genomen.

Sluiting

Naar aanleiding van deze controle wordt er een onderzoek gestart naar de illegale activiteiten in het restaurant. Dat is nog niet afgerond. Uit het onderzoek blijkt al wel dat er te weinig bewijs is om de bezoekers van het restaurant te vervolgen voor illegaal gokken.

Maar omdat het volgens de gemeente 'aannemelijk' is dat er harddrugs werden verhandeld vanuit het restaurant en dat er mogelijk sprake is van ondermijning, wordt het pand voor zes maanden gesloten. De burgemeester hoopt hiermee 'de openbare orde en veiligheid en het leefklimaat in de buurt te herstellen.'