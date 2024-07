Het houdt op voor Rein en zijn geliefde ezels, kinderboerderij gaat sluiten

De wei ligt er mooi bij, de hokken zijn netjes en de dieren zien er gezond en tevreden. Enkele hoopjes keutels worden opgeruimd door een aantal verzorgers. Het is zo op het eerste oog moeilijk voor te stellen, maar het is al jaren zeuren om vrijwilligers. Daarom stopt de kinderboerderij er binnenkort mee.

"Ik denk dat we er alles aan hebben gedaan", zegt voorzitter Rein Post. Hij begon vijftien jaar geleden, toen hij net met pensioen was, als vrijwilliger. In al die jaren is de kinderboerderij een bijzondere plek voor Rein geworden en heeft hij een speciale band met de dieren ontwikkeld.

Ezels

"Die ezels die weten precies wanneer het mijn dag is en die staan op de uitkijk of ze me zien aankomen. Als ze me in de gaten hebben dan staan ze meestal hier bij de voerbak en dan gaan die oren naar achteren en dan komen ze hard aangelopen naar het hek. Ze weten dan dat ze iets lekkers krijgen", vertelt Rein.

Naast de ezels Iejoor en Jok lopen er ook schapen, kippen en één pony (Sterre) rond. De herten verhuisden een paar jaar geleden al naar een nieuwe eigenaar vanwege het vrijwilligerstekort. De geiten en cavia's zijn onlangs ook verhuisd om de druk op het huidige groepje verzorgers te verlichten. Maar dat blijkt niet genoeg, want zonder nieuwe vrijwilligers zullen ook alle andere dieren een nieuw thuis krijgen.

