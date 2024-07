Hoop gloort voor vaste gasten Camping Vogelenzang: bouw chalets stilgelegd

Raadslid Rob Slewe van Zelfstandig Bloemendaal is verrast door de draai van burgemeester en wethouders. "In mei viel het allemaal nog binnen het Omgevingsplan. Nu ligt het ineens negentig graden anders. Ik verbaas me erover dat dezelfde ambtenaren nu een andere visie hebben."

Op de vraag of er nu weer hoop gloort voor de vaste gasten van de familiecamping, antwoordt Slewe: "Wat heel belangrijk is, is dat de gemeenteraad nu een bindend advies moet geven. Ze moeten vergunningen aanvragen en dat hoefde eerder niet. De stemming in de raad is dat er alles aan gedaan wordt om de beste deal te krijgen voor de vaste gasten en voor het dorpje Vogelenzang. Denk aan al het extra verkeer dat door een smalle weg moet."

Werkzaamheden voorlopig stilgelegd

Het is in ieder geval duidelijk dat de eigenaar van de camping voorlopig niet verder mag met de bouw van vakantiewoningen. Het college van Bloemendaal komt eind augustus met meer informatie over de ontwikkelingen rond Camping Vogelenzang.

Rob Slewe: "Het zou mooi zijn als blijkt dat de plannen niet kunnen doorgaan. De gemeenteraad zit er bovenop en voor dit soort zaken zit je in de gemeenteraad. Het is duidelijk dat ze voorlopig niet verder kunnen. Maar ik ben heel voorzichtig: één zwaluw maakt nog geen zomer."