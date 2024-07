Gewapende overval op tweedehandswinkel aan Tussen Meer, twee verdachten gevlucht

De overval was rond 11.00 uur. In de winkel sloeg het tweetal onder andere de vitrine aan duigen. Ze zijn daarna gevlucht op een scooter in de richting van de Claus Kinderenweg. De politie heeft een Burgetnet-melding uitgestuurd over het tweetal. De ene verdachte heeft een grijze joggingbroek aan, de ander is donker gekleed. Ze hebben ook een gele Jumbo tas bij zich.

De winkel is al vaker doelwit geweest van een overval. Eerder dit jaar probeerde een man met een hamer de zaak te overvallen, maar hij wist geen buit te maken in de zaak. De politie kon de man kort daarna aanhouden in de omgeving.