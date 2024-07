600 jaar Hilversum: in het huwelijksbootje stappen, vlak na de Tweede Wereldoorlog

Vermoedelijk zien we de zoon van de toenmalige eigenaar van bioscoop Rex op zijn trouwdag. Of is het een familielid dat de bioscoop als uitvalsbasis mocht gebruiken? In beeld staat in ieder geval dat S. Israël en M.N. van Keppel met elkaar trouwen. Vanuit de bioscoop vertrekt het bruidspaar met een koets naar het Raadhuis om elkaar daar het ja-woord te geven. Deze beelden zijn geschoten op een 35mm-camera.

600-jarig jubileum

Voor de viering van 600 jaar Hilversum dook Beeld & Geluid de archieven in op zoek naar bijzondere beelden over de mediastad. Het komende jaar, elke maandag om de twee weken, laat NH Gooi online en op televisie deze bijzondere beelden zien. Zo zijn er beelden van de opening van de Beatrixtunnel in 1938, de bevrijding, het jubilerende radioprogramma Kleutertje Luister en de start van de Wisseloord Studio's.

De geschiedenis van Hilversum is tot het einde van het feestjaar 2024 gratis te bekijken in de lounge van Beeld & Geluid.