Hoe de rook van bosbranden in Canada tot in de Noord-Hollandse lucht reikt

Volgens Visser wordt het vandaag aangenaam warm weer, met geregeld zon afgewisseld door wolkenvelden. Tussen de wolken door is de blauwe lucht vandaag wat 'diffuus'. Iets dat Visser uitlegt als een soort wazige gloed.

"Dat komt door de rook afkomstig uit Canada, en de felle bosbranden daar. De rook legt via de westelijke windstroming een flinke afstand af en is een paar dagen later zelfs bij ons in de provincie waarneembaar."

Morgen is het vaker bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Toch komt de temperatuur uit op zo'n 24 graden. Vrijdag in de nacht en ochtend is er sprake van wat meer regen. Net als zaterdag. Het blijft die dagen rond de 20 graden.



Vanaf zondag klaart het weer op. In de loop van volgende week veel zon en weinig regen. "Het begint echt op een zomer te lijken", aldus Visser.