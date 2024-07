Het geld is op en de zaal steeds leger: na ruim 20 jaar stopt Waterlands Orgelfestijn

De Amerikaanse organist Jonathan Dimmock speelt op allerlei plekken in Europa deze zomer. Vanavond speelt hij in de kerk in Oosthuizen.

Hij vindt het 'oprecht jammer' dat er straks minder concerten te horen zijn. "Het is echt een eer om hierop te spelen. Mensen denken er vaak niet over na, maar als organist heb je de mogelijkheid om op een eeuwenoud instrument te spelen. Het verrijkt ons."

Oude vriend

De organist heeft al eerder gespeeld op het orgel in Oosthuizen, waar hij erg enthousiast over is. "Het is alsof je een oude vriend tegenkomt. Het heeft een ziel. Het is de taak van de organist om die te vinden en het tot leven te brengen."

Het eerste concert is vanavond in de Grote Kerk in Oosthuizen. Volgende week is het afscheidsconcert van Willem Poot in de Grote Kerk in Edam. Beide concerten beginnen om 20.00 uur.