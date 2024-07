Chaos op wegen rondom Amsterdam: zijn er nog ergens sluiproutes?

De A10 Noord is tot en met woensdag 14 augustus dicht en dat zorgde de afgelopen dagen voor een verkeersinfarct rondom de hoofdstad. Op maandag en dinsdag stond er in de avondspits tientallen kilometers file op de A9 en A10, die pas tegen 20.00 uur volledig waren opgelost. Ook verkeer dat via het centrum van de stad de drukte probeerde te ontwijken, kwam bedrogen uit: daar was ook geen doorkomen aan.

Domino-effect

Er zijn volgens Heleen de Geest van de ANWB dan ook geen sluiproutes om niet in de file te hoeven staan. "Het was de bedoeling dat mensen via de A10 Zuid en de A10 West zouden omrijden, maar die weg kan dat helemaal niet aan. Daardoor staat de A9 ook helemaal vol. Het is een domino-effect. Vooral in de avondspits is het veel te druk op die route."

Het blijft ook nog wel even druk, denkt De Geest. "Vooral in de middag. 's Ochtends valt het wel mee, maar later op de dag verwachten we echt nog grote problemen. Het is wel zo dat het altijd de eerste paar dagen het ergste is, omdat mensen dan nog moeten wennen aan de nieuwe situatie."

Ook het feit dat regio Noord zomervakantie heeft, draagt bij aan de drukte, aldus de woordvoerder. "Er zullen steeds meer mensen op vakantie gaan, dus het zal wel wat minder worden. Maar deze week verwachten we nog wel lange files. Volgende week is het waarschijnlijk alweer minder."

'Stel je reis uit'

Er is voor nu dan ook geen duidelijk advies vanuit de ANWB voor automobilisten die toch echt langs Amsterdam moeten, behalve: doorbijten. En: "Luister naar de verkeersinformatie. Rond een uur of half acht is het ergste wel voorbij. Dus je kan je reis misschien uitstellen. Er zijn geen alternatieven."