112-blog | Weer een autobrand in Haarlem, dompelbad ingezet Anna Paulowna

09.07 uur

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft er rond 01.00 uur opnieuw een autobrand plaatsgevonden in het Haarlemse stadsdeel Schalkwijk. Ditmaal ging een auto aan de Professor van der Scheerstraat volledig in vlammen op.

De afgelopen tijd zijn er veel auto's uitgebrand in Haarlem, vooral in Schalkwijk. De politie houdt in de meeste gevallen rekening met opzet. Dat is soms moeilijk te bewijzen, omdat door de brand en het blussen veel sporen verloren gaan. Eerder werd op de Floris van Adrichemlaan een man aangehouden nadat hij afval twee containers in de fik zette en een aantal weken later een man (41) aangehouden voor een autobrand.