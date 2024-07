Hoe een gesprek over het ideale cadeau leidde tot een eigen wijngaard in Obdam

Jelmer de Vries (30) vertelt hoe het onderwerp tussen hem en Mike Jonker (29) ter sprake kwam. Hij zocht naar een leuk cadeau om voor verjaardagen te geven. "Dus ik zei: 'ik koop 100 flessen wijn met daarop een etiket met mijn hoofd erop. Dan ben ik voorlopig voorzien'. En toen zei Mike: 'Ik heb een nog veel beter idee, we beginnen een eigen wijngaard'."

Maar bij het idee van wijn uit het West-Friese Obdam wordt eerst toch wel gek opgekeken. Je denkt al snel aan Frankrijk, Italië, Spanje en iets noordelijker misschien nog aan Duitsland. Toch groeit ook het aantal wijngaarden in Noord-Holland gestaag.

"Mike liet andere wijngaarden zien in Noord-Holland en dat het werkt. En toen zeiden we: als zij het kunnen, kunnen wij het ook", vertelt Jelmer. Met deze grootspraak had het plan nog die avond kunnen eindigen, maar het zaadje bleek geplant.

Achter het huis van de ouders van Jelmer ligt een stuk land dat ze mogen gebruiken. Zij zijn enthousiast over het plan. Als derde partner voor de biologische wijngaard sluit ook Justin Zijdewind (29) zich aan.

Wijnranken laten adopteren voor starkapitaal

Er wordt gekeken naar wijngaard Avendorp in Schagen ter inspiratie. "Daar kon je wijnranken adopteren. Dus besloten we 500 wijnranken aan te beiden ter adoptie. Die waren in no time vergeven en gaf ons het startkapitaal om door te gaan.

In 2022 beginnen ze. Naast hun gewone werk steken ze enorm veel tijd in hun plan. In totaal staan er 1.000 wijnstokken. Met twee witten druivensoorten: Souvignier Gris en Solaris en twee blauwe druivensoorten: Cabernet Cantor en Rondo. Soorten die juist in ons klimaat goed kunnen gedijen. In totaal zouden ze goed moeten zijn voor zo'n 1.000 tot maximaal 2.000 flessen witte en rode wijn.

Van ICT, sales en horeca tot wijnboer

Maar de mannen komen in een compleet nieuwe wereld. Jelmer heeft een verkoop-achtergrond, Justin is ICT-er en Mike heeft een horeca-achtergrond. Heel wat anders dan het leven als wijnboer.

