Ondanks miljoenentekort houdt Zuidasdok vast aan bouw van twee verkeerstunnels

De twee verkeerstunnels moeten de A10 ter hoogte van station Zuid in beide richtingen ondergronds brengen, aan de noordkant en aan de zuidkant. Daardoor ontstaat er bovengronds meer ruimte voor de uitbreiding van het station. Ook moet het zorgen voor minder geluidsoverlast voor de omgeving.

De gunning voor beide tunnels is opvallend, vorige maand schreef het stadsbestuur nog dat er alleen genoeg geld was voor de ondertunneling van het zuidelijke deel. "Omdat er op dit moment onvoldoende budget is, kan geen opdracht voor de realisatie van de noordelijke tunnel worden gegeven", schreef wethouder Reinier van Dantzig. "Een besluit over de uitvoering en financiering van de noordelijke tunnel moet op een later moment worden genomen."

895 miljoen euro

Desondanks zijn het ontwerp en de realisatie van zowel de noordelijke als de zuidelijke tunnel nu ineen keer voor 895 miljoen euro gegund aan de bouwcombinatie Van Hattum en Blankevoort, onderdeel van VolkerWessels. Dat bedrag is gebaseerd op het prijspeil van januari 2023.

De realisatie van de noordelijke en zuidelijke tunnel wordt in één keer gegund, maar in delen opgedragen. Een besluit over de bouw van de noordelijke tunnel moet uiterlijk in de tweede helft van 2025 genomen worden.

Begrotingstekort

Of ook de noordelijke tunnel uiteindelijk echt gerealiseerd gaat worden, blijft dus voorlopig afwachten. Het project kampt nog steeds met een begrotingstekort van 600 tot 800 miljoen euro. Tussen de gemeente en het Rijk is nog altijd geen overeenstemming bereikt over wie die kosten gaat betalen.

Het stadsbestuur dreigde afgelopen december niet verder te willen betalen aan Zuidasdok als het Rijk niet over de brug kwam met voldoende geld voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. De totale kosten van het Zuidasdok zijn inmiddels opgelopen tot 4,7 miljard.