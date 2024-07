Telefooncirkel in Enkhuizen moet eenzaamheid onder ouderen tegengaan

Volgens de initiatiefnemer hoeven de deelnemers geen uren met elkaar aan de lijn te hangen. Mocht hier behoefte aan zijn, dan kunnen ze elkaar op een later tijdstip bellen. "Het is de bedoeling dat de cirkel in een half uur afgerond is", aldus Ron. "De laatste in de cirkel belt dan weer met de vrijwilliger die deze gestart is. Zo heb je iedere dag in ieder geval twee mensen aan de lijn. Degene die jou belt en de volgende persoon in de cirkel. Voor sommigen kan dit telefoongesprek het enige contact op een dag zijn."