Telstar oogt fris en tankt vertrouwen met ruime winst op IJsselmeervogels

Gedurende de tweede helft bracht Correia de nodige wissels in het veld. Zo kregen onder andere de proefspelers Nils Rossen (ex-NEC), Nick Koster (ex-AZ) en opnieuw Sem Dirks (ex-VVV) de kans zich te laten zien.

Ondanks de inbreng van de vele verse krachten bleef Telstar in het tweede bedrijf de bovenliggende partij en had het weinig te duchten van 'de Rooien uit Spakenburg.' El Kachati maakte tien minuten na de rust na een schitterende pass van Jayden Turfkruier de derde goal van de avond.

Strafschop

In de slotfase was het de beurt aan de wissels bij Telstar. Invaller Sebastiaan Hagedoorn maakte vlak voor tijd de 4-0, nadat IJsselmeervogels de bal niet uit de zestien kon krijgen. In de daarop volgende aanval ging de bal bovendien nog op de stip. Cain Seedorf mocht het buitenkansje benutten en deed dat zeer gedecideerd. De teller namens Telstar eindigde zo op vijf doelpunten.

Later volgt op deze website een samenvatting van het duel tussen Telstar en IJsselmeervogels