Voor de tweede keer explosief gevonden in park in Alkmaar

Het explosief is vanmiddag door omstanders gevonden langs het Oudorperhoutpad in het park, vertelt een woordvoerder van de politie. "Die hebben ons gebeld en toen vonden we het explosief."

Al snel werd het deel van het park afgesloten en opgeschaald door de politie. De Explosieve Opruimingsdienst (EOD) zal het explosief meenemen en opruimen. "Daarna kan iedereen weer het park in", aldus de woordvoerder.

Afgelopen zondag werd er ook al een explosief gevonden in het park, deze keer aan het Zwijnsmeerpad. Ook hier werd de EOD ingeschakeld om het kokervormige object in te pakken en mee te nemen. Of de twee explosieven iets met elkaar te maken hebben, wordt nog onderzocht door de politie. "Daar is vooralsnog niks over zeggen."