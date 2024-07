De IJmond kent tal van unieke bedrijven die de regio kleur geven. In de komende weken portretteert NH er een aantal. In het eerste deel: erotische lifestyle winkel Indecent in de Beverwijkse Breestraat. Myra helpt de NH-verslaggever in deze video bij het uitkiezen van een kinky kostuum: "Mensen kennen het stigma sekswinkel, vies en plakkerig. Maar we zijn gewoon gespecialiseerd in kleding."