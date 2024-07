Cold Case Team identificeert vermiste Leon na bijna dertig jaar: "DNA is cruciaal"

Al had de familie van Leon in de jaren van de vermissing al meerdere pogingen gedaan om hem terug te vinden, slagen deden ze niet. Het inleveren van het DNA van zus Carmen en broer Carlos bleek goud waard. "Met name het DNA-verhaal is voor ons cruciaal", aldus Arie Zwaan, Projectleider Vermiste Personen van de politie Amsterdam. "Dus dit is ook wel een oproep aan alle mensen: als ze hun naasten missen, sta je DNA af. We doen er echt geen gekke dingen mee, het is puur om te kijken of je eventueel gematcht kan worden met een onbekende dode."

Bijzonder genoeg had de familie al voor de DNA-match zo'n gevoel dat hun Leon wel eens begraven kon zijn op begraafplaats St. Barbara. "Toen hebben ze ook het veldje waar de onbekende doden liggen bezocht", weet Zwaan. "Ze hebben gewoon gekeken, misschien kan onze broer hier ook wel liggen. Helemaal mooi natuurlijk dat wij dan uiteindelijk de uitslag kunnen geven dat hun broer hier daadwerkelijk ligt."

Naam

Zwaan en Van Leeuwen bezochten met de familie het graf, waar nu daadwerkelijk de naam van Leon op terug valt te zien. "We hebben weer één iemand een naam kunnen geven en zijn familie kan nu zijn verhaal vertellen tot het eind", aldus Van Leeuwen. "Iedereen heeft recht op een naam en nu kan Leon gewoon weer bij naam genoemd worden."

Het Cold Case Team onderzoekt op dit moment zestig zaken, de oudste vermiste is uit 1970, de meest recente is van 2 jaar geleden. De rechercheur hoopt dat familieleden van vermiste personen zich melden en bereid zijn om DNA af te staan. Hiervoor is een speciaal mailadres: [email protected].