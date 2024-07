Pand in Hoorn voor zes maanden gesloten na opnieuw een drugsvondst

De politie deed op 1 mei een inval bij het pand aan de Atoomweg in Hoorn, naar aanleiding van een anonieme tip. Daar troffen politieagenten zo'n drie kilogram MDMA aan. Ook zijn er materialen en chemische stoffen om drugs mee te maken aangetroffen. De politie heeft het lab ontmanteld en de drugs vernietigd.

Er was niemand aanwezig in het pand tijdens de inval en er zijn nog geen arrestaties verricht. Het zou niet de eerste keer zijn dat de politie een drugsvangst doet aan de Atoomweg. Een half jaar geleden vond de politie in dezelfde loods ook al een hennepkwekerij.

Het bedrijfspand is inmiddels door de gemeente verzegeld en omliggende bedrijfspanden zijn geïnformeerd over de sluiting.