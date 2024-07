In hoger beroep 22 jaar cel voor tweede schutter moord Ayla Mintjes

Mintjes en haar vriend Anis B. werden in 2021 in hun auto beschoten toen zij uit de parkeergarage van haar appartementencomplex aan de Maassluisstraat reed. Er werden volgens het hof minimaal 36 kogels afgevuurd. Volgens justitie was Mintjes een onschuldig slachtoffer en hadden de daders het gemunt op haar vriend.

Na de schietpartij sprongen de twee schutters achterin een Volkswagen Caddy, waarna de bestuurder er met hoge snelheid vandoor ging. Vier minuten later kwam het drietal aan in de August Vermeylenstraat, waar de auto in brand werd gestoken. In het voertuig vond de politie later een handvuurwapen en twee automatische vuurwapens.

Twee andere mannen, Renato F., bestuurder van de vluchtauto en mede-schutter Samuel Y. werden eerder veroordeeld tot 26 jaar en 22 jaar cel. Zij gingen in hoger beroep en vorig jaar september veroordeelde het gerechtshof F. en Y. tot langere gevangenisstraffen, namelijk 30 jaar.

T. werd toen niet veroordeeld omdat hij op het laatste moment van advocaat wisselde. Hij ontkende eerder alle betrokkenheid bij de dood van Mintjes, maar legde begin dit jaar bekennende verklaringen af. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 28 jaar cel tegen T. Het hof vindt echter een celstraf van 22 jaar passend, met daarbij een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM).