Asielzoekers en buurt opgelucht: 't Buurtnest blijft langer open

De 5-jarige staat even later in het kantoor van locatie-coördinator Jacqueline en vraagt om wat speelgoed uit de kast. "Doordat het klein is, leer je elkaar door en door kennen", vertelt Jacqueline. Dat is anders dan toen ze eens op een locatie in Diemen werkte, waar de hele sporthal volstond met tentjes.

Als coördinator organiseert Jacqueline onder andere activiteiten voor de bewoners. Zo zit op datzelfde moment een groep bewoners met twee vrijwilligers in de eetkamer. Zij krijgen Nederlandse les. De kinderen leren de taal in de taalklas en gaan daarna naar de gewone school. Sommige volwassenen werken of doen vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk in de buurt

"Dan heb ik wat te doen", vertelt kleermaker Mohamed* (43), die als vrijwilliger bij het Repair Café werkt. Hij is samen met zijn zoon (11) gevlucht uit Syrië en Turkije. Mohamed vult zijn dagen daarnaast met sporten, lezen, het huishouden en Nederlandse les, terwijl zijn zoon naar basisschool 't Startnest gaat.

Ook voor hen was het lastig geweest als de locatie was gesloten. Mohamed had moeten stoppen met zijn vrijwilligerswerk, zijn zoon had naar een andere school gemoeten. "Het is hier goed", zegt Mohamed. "We hebben wat meer rust."

Locatiemanager Alexander Rousanovski benoemt de menselijke factor als een verklaring voor succesverhaal, net als de samenwerking met het COA en de gemeente. De locatie zit in het midden van de wijk met de scholen op loopafstand. "Dat is goed voor de integratie. Het helpt dat ook dit een kleine locatie is met gezinnen. Mensen zijn er voor elkaar en letten op elkaar."

*De namen van de asielzoekers zijn gefingeerd.