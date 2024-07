Ook rundveehouders merken gevolgen van blauwtong: "Koeien niet drachtig en melkproductie daalt"

De uitbraak van het blauwtongvirus vorig jaar heeft rundveehouder Saskia Boekel, vierde generatie van haar boerderij, al heel wat geld gekost. Driekwart van de veestapel moest aan de pijnstillers, meerdere koeien kregen medicatie en iedere koe moest twee keer worden gevaccineerd. Maatregelen om te voorkomen dat de veestapel slinkt.

Rode neus

De koeien van Saskia krijgen vorig jaar als een van eerste in de regio Assendelft last van verschijnselen. Eén voor een kleuren de neuzen van haar koeien rood en veearts Siet-Jan ziet het meteen: dat is blauwtong.

In eerste instantie gaan de koeien niet dood, dus haalt Saskia opgelucht adem. Van haar veestapel overleeft één koe het virus niet. Een ander moet 'weg' (geslacht), omdat deze beviel van een dood kalf. Toch lijkt het verlies van de twee te overzien, in vergelijking met grootschalige verliezen van sommige schapenhouders.

Niet drachtig

Maar dan ziet Saskia in het najaar een nieuw probleem: meerdere koeien worden niet drachtig. "Dieren die heel ziek zijn geweest, daarvan wordt de vruchtbaarheid aangetast", benadrukt ook de veearts. Hij ziet bij meerdere bedrijven dat koeien die last hadden van blauwtong, niet drachtig worden. En dat heeft gevolgen. Als de koeien niet kalveren, komt er ook geen melkproductie op gang. "Deze koeien geven bijna geen melk meer. Koeien moesten vroegtijdig weg, omdat ze niet drachtig werden." Sommige kalveren die worden geboren blijken last te hebben van de gevolgen van de blauwtonginfectie van de moeder en lijken minder vitaal.

