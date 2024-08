Wachten op de nieuwe Lobke en Marcelien: West-Friese droogte op Olympisch water

Lobke Berkhout, Marcelien de Koning, Annemiek Bes, Coen de Koning en tijdens de vorige Spelen nog: Nicholas Heiner. Allemaal West-Friese zeil(st)ers die op de laatste edities van de Olympische Spelen uitkwamen. In 2008 zorgden het koppel Berkhout/De Koning voor zilver, net als Annemieke Bes. Vier jaar later veroverde Berkhout nog Olympisch brons, toen samen met Lisa Westerveld. Heiner viel in 2021 net buiten het podium.

De West-Friese successen zijn voornamelijk te herleiden naar de fanatieke wedstrijdgroep van WSV Hoorn. "We hadden toen een zeilwedstrijdgroep van in totaal 46 zeilers", weet Marcelien de Koning nog. In de volksmond werd dit het 'Ortho-team' genoemd. "Het waren stuk voor stuk fanatieke sporters. Dat zorgde voor veel enthousiasme. Ook bij ouders én sponsors. Na de successen ebde dat een beetje weg. Zoiets gaat met golven. Dat is niet alleen in het zeilen zo, maar dat zie je overal."

'Ouders zijn heel belangrijk'

WSV-trainer Michiel Woort heeft wel een verklaring voor het verdwijnen van de wedstrijdtak bij de vereniging. "Enthousiaste ouders zijn heel belangrijk, denk alleen maar aan het vervoer van de boot naar wedstrijden toe. Maar op het moment dat kinderen gaan studeren of andere interesses krijgen, stoppen ook die ouders vaak. Dat is een natuurlijk verloop. Als je dan niet voldoende instroom meer hebt, zakt het snel weg."

Een andere domper voor de regio: het Nationaal Topzeilcentrum werd van Medemblik naar Den Haag verplaatst. Eerder al verhuisde de jaarlijkse Regatta naar Almere. Simon Keijzer - persvoorlichter van het Watersportverbond - denkt niet dat dát het verschil maakt. "Toen de Regatta nog wel in Medemblik werd gehouden, was het nu niet zo dat er veel meer kinderen uit Medemblik in een boot stapten."

'Goed georganiseerd wedstrijdteam'

De zeilsuccessen in West-Friesland zijn dus opgedroogd. Maar is er hoop voor de toekomst: bij watersportvereniging WSV Hoorn worden nieuwe wedstrijdzeilers opgeleid. Toen Petra de Wit enkele jaren geleden aantrad als jeugdcommissaris bij de club, was er geen enkele wedstrijdzeiler. Nu zijn er 16. "We zien dat het niveau van de zeilers groeit en dat we binnen Noord-Holland een aanzuigende werking hebben. Kinderen van buiten Hoorn willen graag hier komen varen, omdat wij een goed georganiseerd wedstrijdteam hebben."

Het Olympische zeilvuur brandt weer in Hoorn, ziet ook De Wit. Al is het nog wel even wachten totdat de nieuwe Lobke en/of Marcelien zich aandienen. "Het zou leuk zijn als we binnen een aantal jaar weer kinderen kunnen voortbrengen richting de Olympische Spelen."