Den Helder wil de geschiedenis van de 'verdwenen' visserijgemeenschap laten zien

Eind 2022 werd bekend gemaakt dat de visafslag in Den Helder definitief de deuren zou sluiten. Eerder kregen de werknemers al te horen dat hun baan ophield te bestaan. De visserij ging al langere tijd achteruit, maar de sluiting kwam toch als een verrassing. De oorlog in Oekraïne zorgde voor torenhoge brandstofprijzen. Veel vissers kozen ervoor om via een saneringsregeling te stoppen. De drukte aan de kade, als de vissersschepen hun lading kwamen brengen na een week vissen op zee, was definitief voorbij. Een tijdperk werd met pijn in het hart afgesloten.

Wethouder Petra Bais van de gemeente Den Helder komt zelf ook uit een vissersfamilie. Zij heeft de klappen die de sector opliep van dichtbij meegemaakt. "Het is iets wat bijna niet voor te stellen is. De visserij heeft zich na de Tweede Wereldoorlog enorm ontwikkeld in Den Helder. Het was echt een grote industrie. Maar het is helemaal verdwenen. Ik had me drie jaar geleden niet kunnen voorstellen dat Den Helder dit kon overkomen. Een lege haven zonder visserij. Dat de visserij hier niet meer bestaat is ongekend."