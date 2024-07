Taakstraf en rijontzegging voor bestuurder die beste vriend achterliet na zwaar ongeval

De V. was in de ochtend van 15 januari 2021 samen met zijn vriend Vincent bij een feestje geweest in Zwaag. Ondanks het ontbreken van een rijbewijs, besloot hij onder invloed van alcohol en drugs in de auto van iemand anders naar huis te rijden. Op de Tripkouw in Midwoud raakte hij betrokken bij een ernstige aanrijding met een bestelbus. Na een flinke spin kwam de auto met een harde klap tot stilstand tegen een hek.

De bestuurder uit Nibbixwoud vluchtte vervolgens, zonder naar zijn zwaargewonde vriend om te kijken. "Hebt u niet één keer naast u gekeken?", vroeg de voorzitter van de rechtbank zich twee weken geleden bij de behandeling van de zaak af. "Eigenlijk niet eens", antwoordde De V. toen. "Ik was in shock, wist niet wat ik moest doen. Ik dacht alleen maar: 'Ik moet naar huis'."

'Mijn vriendin is mantelzorger'

De bijrijder liep hersenletsel en botbreuken op en heeft last van chronische hoofdpijn. Hij kampt daarnaast met geheugenproblemen en kan slecht prikkels verdragen. Bij de rechtszaak werd zijn verklaring voorgelezen. "Ik kan niet meer werken en mijn vriendin is mantelverzorger geworden. Ik zal nooit met mijn pasgeboren zoontje kunnen voetballen of ravotten. Niets is nog onbezorgd. Dat neem ik je nog het meest kwalijk", klonk het verwijtend.

Na het ongeval had De V. alsnog zijn rijbewijs gehaald en was hij aan het werk als stratenmaker. Naast een voorwaardelijke gevangenisstraf legde de rechter dus een taakstraf op en mag de Nibbixwouder een jaar lang geen voertuig besturen.