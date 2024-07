Jort (19) wil wereldkampioen meubelmaker worden: "Het is mijn passie"

Toen Jort drie jaar geleden begon aan zijn studie op het Horizon College in Heerhugowaard (vanaf augustus genaamd Talland College) zagen docenten direct talent in hem. "In het eerste leerjaar dachten we al dat Jort geschikt zou zijn voor deze wedstrijd", vertelt docent Stefan Vlaar.

Studenten uit zestig landen

In maart mag Jort Rommel namens zijn school meedoen aan het Nederlands Kampioenschap. En met succes. "Tijdens de kwalificatie ging het niet zo goed, maar ik mocht toch door en in de finale had ik het mooiste kastje gemaakt", zegt een trotse Jort.

Tekst gaat verder onder de foto.