Verdachten megadrugslab Rijsenhout mogen straf niet thuis bij gezin afwachten

De rechter behandelde de verzoeken in zogenaamde 'pro forma' zittingen. Tijdens zo'n zitting wordt de stand van het onderzoek bekeken en kunnen verdachten de rechter vragen of zij hun strafzaak in vrijheid mogen afwachten. Soms gaat dat gepaard met maatregelen zoals een enkelband. De derde verdachte en zijn advocaat besloten geen gooi naar voorlopige invrijheidstelling te doen.

De andere twee deden dat dus wel en gebruikte beiden het missen van hun gezin als argument. "Zij zijn mijn toekomst. Ik wil de misstanden uit mijn verleden rechttrekken en een nieuw leven beginnen met een schone lei", zei de 41-jarige Victor B. uit Roemenië tijdens zijn betoog gericht aan de rechter.

Pasgeboren zoontje zien

Zijn vriendin die in Moldavië woont is daar een maand geleden bevallen van een zoontje. “Hij heeft zijn pasgeboren kind nog nooit gezien of kunnen vasthouden. Huid-op-huidcontact is voor de hechting in de beginperiode ontzettend belangrijk", benadrukte zijn advocaat. B.'s vrouw wil met het kind naar Nederland komen zodra hij vrijkomt.

Volgens zijn advocaat is de kans dat de verdachte zal vluchten als hij wordt vrijgelaten heel klein. "Hij heeft asiel aangevraagd in Nederland, dus dat zou wel heel dom zijn. Bovendien kan hij helemaal niet weg, omdat hij zijn paspoort heeft ingeleverd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)." De man zou vanwege het risico op vervolging voor deelname aan politieke demonstraties niet terug kunnen naar Moldavië.

